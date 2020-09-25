Официально: С 15 октября КПВВ в Станице Луганской прекращает пропуск граждан

Через КПВВ «Станица Луганская» с 15 октября временно приостановят пропуск лиц.

Официальный приказ Командующего Объединенных сил подписан сегодня в штабе ООС.

Согласно указу с 00:00 15 октября 2020 года до 23:59 31 октября 2020 года будет временно приостановлен пропуск лиц через линию разграничения в Луганской области.

Решение принято с целью предотвращения распространения и распространения на территории Луганской области «COVID-19».