Жители Луганской области могут пообщаться с Далай-ламой в прямом эфире

20 октября лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV впервые пообщается со всеми украинцами, включая жителей Донбасса в прямом эфире. Он проведет час онлайн — обратится ко всей Украине, а потом ответит на вопросы. Тема разговора — образование и мир во времена пандемии.

Участие в беседе примут экспертка по образовательным политикам, Министерка образования и науки Украины (2016 — 2020) Лилия Гриневич, фронтмен группы «Антитела» и друг Фонда ООН в области народонаселения Тарас Тополя, телеведущая канала «1 + 1», кураторка проекта «Право на образование» Наталья Мосейчук, а модерировать встречу будет председатель Совета ГО «ЭдКемп Украина», соавтор концепции Новой украинской школы Александр Элькин. Вопрос Далай-ламе может написать любой житель Донбасса — их будут собирать до 10:00 18 октября на сайте события.

Эфир начнется в 6:30 из-за разницы во времени, но его можно будет посмотреть в записи. Общение будет происходить на английском языке и будет сопровождаться переводом на украинский.

У Далай-ламы есть постоянная практика онлайн-встреч с жителями разных стран, в частности они недавно проходили в Великобритании, Тайване, Индии. Это всегда происходит рано утром по киевскому времени — и не только из-за его напряженного графика, а еще и потому, что эти диалоги транслируются во многих других странах. Теперь такая возможность есть и у украинцев.

Истоки этой идеи появились в феврале прошлого года, когда делегация крупнейшего образовательного сообщества EdCamp Ukraine, в которую входят представители школьного образования со всех уголков страны, посетила Малый Тибет в Индии. Там с 1959 года постоянно проживает духовный лидер тибетского народа, лауреат Нобелевской премии мира Его Святейшество Далай-лама XIV.

Изучая систему местного образования, украинцы получили приглашение на личную аудиенцию с этим выдающимся человеком. Далай-лама видит в светском образовании, основанном на общечеловеческих ценностях, путь к миру и процветанию человечества.

Для достижения этой цели в сотрудничестве с ведущими мировыми учеными, он инициировал создание международной программы социально-эмоционального и этического обучения (СЭЭО) — ее разработали на базе исследовательского Университета Эмори в США.

«Наше общение вместо запланированного часа продолжалось более полутора, и Его Святейшество нас не отпускал, потому что все не могли наговориться, — вспоминает председатель Совета EdCamp Ukraine Александр Элькин. — Во-первых, Далай-лама считает образование главным в мире инструментом перемен к лучшему, как он написал в книге, «религией будущего». И его убеждение, что развитие сопереживания, понимания взаимозависимостей, воспитание радости не менее важны в обучении, чем академические знания, — нам очень близко. Во-вторых, ситуация, в которую попала Украина, — агрессивный сосед на востоке, оккупация территорий, изгнанники и беженцы — похожа на историю его родины. Поэтому, конечно, он изрядно обеспокоен судьбой нашей страны».

Встреча стала началом дружбы — вскоре украинцы получили персональные приглашения на мировую презентацию программы СЭЭО, которая состоялась в апреле 2019 года в Нью-Дели. А уже на Пятой национальной (не) конференции EdCamp Ukraine в июле этого же года был презентован пилотный проект по внедрению по всей Украине программы по развитию мягких навыков, который сейчас проходит в 26 школах 23 областей страны при поддержке Министерства образования и науки Украины, Института проблем воспитания Национальной академии наук Украины, Общественной службы мира GIZ — Украина (в соответствии с приказом МОН от 18.11.2019 г.. № 1431).

В мае 2020 года на Антикризисном национальном онлайн-EdCamp 2020 было опубликовано обращение Далай-ламы в связи с пандемией. Среди прочего, он говорил: «Какой бы сложной ни была ситуация, мы должны решительно и смело использовать науку и человеческую изобретательность для преодоления современных проблем. Это естественно, что перед лицом угрозы здоровью и благополучию мы испытываем страх и тревогу. Впрочем, я нахожу большую радость в таком совете по любой проблеме: если возможно что-то сделать — сделай это и не волнуйся, если невозможно — волнение не поможет».

Общение продолжится онлайн и публично. «Далай-лама является духовным лидером буддистов, но не из-за этого мы его пригласили к разговору, — объясняет Александр Элькин. — Он — авторитет для всего мира, образец стойкости, принципиальности, милосердия, стремления к миру. К нему прислушиваются президенты и монархи, его книги входят в списки бестселлеров, его вклад в преодоление насилия сейчас, пожалуй, самый большой в мире. Именно поэтому нам интересно поговорить с ним об образовании сейчас и в мире «после», об Украине, о нашем настоящем и будущем. А онлайн-формат дает возможность присоединиться к этому разговору каждому и каждой».

Чтобы принять участие в прямом эфире с Далай-ламой и последующих онлайновых дискуссиях, получить все материалы и видеозаписи и оставить вопрос для Далай-ламы XIV, нужно зарегистрироваться на сайте события. Самые актуальные и интересные из полученных вопросов выберут ведущие и зададут в прямом эфире.