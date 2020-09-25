Фронтовая Катериновка: Самое страшное то, что здесь нет никакой надежды

Они живут в четырех километрах от города, где жили до начала конфликта. Чтобы добраться туда сейчас, им придется преодолевать расстояние в три с половиной сотни километров и пересекать линию соприкосновения. Об этом пишет Елена Лошакова .

«Однажды мы ходили через КПВВ Станица Луганская, потому что в нашу квартиру по ту сторону линии соприкосновения попал снаряд и мы хотели ее хоть как-то отремонтировать. Мы простояли в очереди 12:00 зимой. У меня сапоги вмерзли в лужу... »- вспоминает Лилия, которая сейчас живет в Катериновке, Луганская область.

Она и ее муж Олег переселенцы, как и другие тысячи жителей Донбасса годами ждут завершения боевых действий и живут воспоминаниями о прошлом.

«Мы с детьми доходили пешком сюда к родителям из нашей квартиры в Первомайске за один час. Мы любили это уютное место, шли, чтобы отдохнуть подальше от шума города. Боевые действия изменили эту местность до неузнаваемости», - говорит Лилия.

К началу боевых действий на их улице проживало до ста семей. Сейчас это почти линия разграничения, поэтому здесь осталось три жилых дома.

«Жить в изоляции, когда никто не приезжает, нет интернета, а порой и телефонной связи, - это пытки. Я не знаю, чего ожидать, потому что мы живем под обстрелами, не утихаюющими, почти все эти годы», - говорит женщина.

Olena Loshakova / ICRC

Бывший сотрудник высшего учебного заведения, Лилия тяжело переживает одиночество и безнадежность. Но больше всего донимают проблемы со здоровьем. Ее муж - человек с инвалидностью. Во время одного из обстрелов балка упала и ударила его по голове - сломался дорогой слуховой аппарат. С тех пор Олег почти не слышит, ведь денег на новый аппарат у семьи нет. Так же как и на ремонт.

В их доме не осталось ни одного окна. Крыша протекает, потому что шифер посечен обломками снарядов. Стена в ванной пробита насквозь. Нет газа. Периодически отключается электроэнергия, а это значит - воды тоже не накачать. Обои в комнатах держатся на стенах только до следующего обстрела, потом снова отходят - стены вибрируют от взрывных волн и идут трещинами.

«Этим летом я консервировала овощи не потому, что знаю, что зиму проживу здесь, а просто чтобы не сойти с ума ... просто чтобы что-то делать», - объясняет Лилия.

Olena Loshakova / ICRC

Окруженные плодородной землей, эти люди не могут прокормить себя за счет собственного участка. Их надел в 1,5 гектара плотно усеян осколками и неразорвавшимися снарядами. Поэтому, овощи выращивают на маленьком клочке - бывшей клумбе под окнами.

«Мы пробовали завести кур, и они после очередного обстрела просто полегли все и мы остались ни с чем. А однажды из-за взрыва картофель погорел прямо в земле через несколько недель после посадки», - вспоминает Лилия.

За время конфликта семья похоронила шестерых родственников с обеих сторон линии соприкосновения. Уверены - всем им оборвал жизнь стресс, вызванный боевыми действиями и их последствиями. «Мать плохо ходила, а после одного дня, в феврале, когда от взрывов все окна вылетели, она просто легла и отказалась вставать», - вспоминает Лилия.

Супруги говорят, провести в последний путь близкого человека в таких условиях с традициями просто невозможно, потому что из-за обстрелов никто не хочет задерживаться в их местности. Доступ на кладбище тоже ограничен.

«Все что сделали ... Сердце плачет! Самое страшное здесь, что нет никакой надежды! И что нам делать мы вообще не знаем...»

В таких локациях, как Екатериновка, МККК поддерживает население в рамках различных программ. Жители могут получать продуктовые и гигиенические наборы, гранты на животноводство, топливо и утеплительные материалы, недавно мы передали семьям из этого изолированного села теплицы, а инструкторы Общества Красного Креста Украины провели для населения обучение по оказанию первой помощи.

Елена Лошакова