«Фармбиотест» из Луганской области  наладил сотрудничество с польскими партнерами для противодействия COVID-19

В рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции в Украине клинико-диагностический центр «Фармбиотест» из города Рубежного наладил сотрудничество с известной польской компанией Inno-Gene (Познань).

Между предприятиями было подписано рамочное соглашение, ратифицированное обеими сторонами. Сотрудничество касается в основном совместной разработки и использования новых технологий тестирования РНК и ДНК материалов - прежде всего, образцов тестирование на SARS-Cov-2.

Inno-Gene - польская инновационная биотехнологическая компания, которая специализируется на разработке новых медицинских гаджетов и экспресс-тестов.

Как отмечает главный врач КДЦ «Фармбиотест» Григорий Цапко, «наше сотрудничество носит стратегическое значение для борьбы с распространением инфекции в Украине. В настоящее время нами ведется совместный анализ научных данных с целью изучения путей и возможностей имплементации в нашу повседневную практику современных инновационных медицинских технологий и изделий. Они позволят более эффективно осуществлять отбор, транспортировку и анализ результатов. Вся эта работа направлена ​​на то, чтобы наши клиенты как можно скорее получали результат, таким образом обеспечив безопасность как для них самих, так и для врачей, которые контактируют с потенциальными носителями вируса, их окружением».

«Фармбиотест» - медицинский научно-исследовательский центр, который специализируется на фармакокинетических исследованиях лекарств, диагностике метаболических нарушений и имеет современные аналитические мощности для проведения молекулярно-генетических исследований.

В начале сентября «Фармбиотест» вошел по пятерку лидеров среди лабораторий Украины по количеству проведенных ПЦР-исследований на носительство коронавируса.