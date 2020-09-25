В  Луганской области начали действовать ограничения «оранжевой» зоны карантина

В Луганской области в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Марковском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Попаснянском, Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском, Троицком районах установлен «Оранжевый» уровень карантина COVID-19.

Карантинные ограничения в Луганской области с 12 октября:

Запрещено проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 100 человек и более одного человека на 20 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

запрещена работа с 24:00 до 7:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос;

запрещено посещение учебных заведений соискателями образования группами в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования;

Запрещено проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме: оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов; оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным; оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями, оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19 в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения;

запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров;

Запещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха.

В случае установления оранжевого уровня эпидемической опасности во время оздоровительной смены в детском учреждении оздоровления и отдыха работа такого заведения продолжается до конца указанного изменения с соблюдением противоэпидемических мероприятий.