Зеленский и поддерживающие его олигархи разворовывают Нафтогаз

За время президентства Петра Порошенко национальная компания Нафтогаз стала самым прибыльным государственным предприятием, перечисляющим в бюджет Украины десятки миллиардов гривень.

С самого своего создания Нафтогаз был глубоко убыточным предприятием. Более того — пик убытков и дотирования Нафтогаза пришелся на 2010–2014 годы, когда вырос с 1,5% ВВП Украины до 5,5% ВВП в 2014 году.

Предприятие, которое должно генерировать прибыль для Украины, наоборот — вытягивало миллиарды из бюджета.

Не было прибыли у Нафтогаза и до 2010 года, когда после газовых войн с РФ в 2005 году Юлией Тимошенко был подписан убыточный и кабальный контракт, от которого удалось избавиться лишь в 2019 году.

Причина убыточности была простой — цены на газ ниже рыночных. При этом, под видом заботы о населении, газ по заниженным ценам продавался и промышленным группам, позволяя тем генерировать сверхприбыли для своих хозяев.

После 2014 года почти все эти схемы были ликвидированы.

Не буду утверждать, что это заслуга Порошенко. Трансформация компании как раз была осуществлена под давлением ЕС, а прозрачность управления Нафтогаза была условием поставок газа Украине в обход России.

Но факт есть факт — впервые за много лет государственное предприятие-монополист было прибыльным, с прозрачным управлением и контрактами на покупку и поставку газа потребителям.

Для внедрения изменений в структуре Нафтогаза в 2015 году был создан наблюдательный совет, куда вошли, помимо украинских специалистов и опытные финансисты из ЕС и США.

Именно их присутствие и поддержка Президента Порошенко не позволяли реализовывать традиционные схемы Фирташу и Коломойскому с Ахметовым.

И это принесло колоссальные прибыли бюджету Украины - несмотря на войну с РФ уже с 2016 года дотирование из бюджета прекратилось, а в 2018 году Нафтогаз перечислил в государственный бюджет рекордные 138 млрд гривень.

В 2019 году в качестве дивидендов и налогов Нафтогаз перечислил в государственный бюджет 121,4 млрд грн или около 16% государственных поступлений.

И 2019 же год стал последним прибыльным в деятельности Нафтогаза. Да и то Нафтогаз увеличил консолидированную прибыль в 5,5 раза (до 63,3 млрд гривен) за счет выплаты Газпромом 2,9 млрд $ по итогам Стокгольмского арбитража.

Консолидированный чистый убыток Группы Нафтогаз за первое полугодие 2020 году, составил 11,5 млрд гривень.

В проекте госбюджета на 2021 год Минфин ожидает сокращения неналоговых поступлений в 2021 году на 54,6 млрд грн. Согласно прогнозу, дивиденды госкомпаний — снизятся на 43,8 млрд грн. Дело в том, что основным плательщиком дивидендов в госбюджет в 2019–2020 годах был Нафтогаз.

В 2020–2023 годах, по прогнозу Министерства финансов Украины, ожидается значительное сокращение объемов реализации газа всем категориям потребителей и убыточная деятельность группы Нафтогаз. Согласно базовому сценарию, в 2020 году его убыток может составить 4,3 млрд грн, в 2021-м — 7,6 млрд грн, в 2022-м -5,5 млрд грн, в 2023-м — 4,4 млрд грн.

Стоит ли уточнять, что за деятельность Кабинета министров и Минфина несет ответственность Верховная рада и Зеленский, фракция которого и сформировала уже второй состав правительства?

«Специалисты» Зеленского утверждают, что во всем виноват рынок и падение уровня производства.

Но заявление американского бизнесмена Амоса Хохштайна, работавшего в набсовете с 2017 года, опровергает заявления Минфина.

Хохштайн вышел сегодня из наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и заявил об уничтожении реформ в Нафтогазе и постоянном саботаже со стороны «внешних сил».

«К сожалению, успешные усилия руководства Нафтогаза по созданию новой корпоративной культуры, прозрачных механизмов и соблюдения международных стандартов встречали сопротивление на каждом этапе. Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок», — заявил уже бывший член наблюдательного совета Амос Хохштайн.

Тем самым фактически обвинив в разворовывании бюджетных средств Зеленского и контролирующих его олигархов.

А дальше мы с вами опять будет оплачивать сверхприбыли олигархов, которые или будут покупать газ по ценен ниже рыночных, или просто не будут за него платить.

Потому что заплатим из своего кармана мы, украинцы. И те кто голосовал за Зеленского, и те кто этого не делал.

Виктор Черушкин