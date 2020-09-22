Из-за эпидемии в Украине вузы переводят на дистанционное образование, а школы - на каникулы

Из-за эпидемии в Украине вузы переводят на дистанционное образование, а школы - на каникулыСегодня, 18:07
Из-за эпидемии СOVID-19 В Украине школьников отправляют на досрочные каникулы, а вузы будут временно переведены на дистанционное обучение.
Об этом сообщил председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook со ссылкой на решения, принятые на совещании у президента Владимира Зеленского
По его словам вузы временно переводятся на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. В Украине уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе от последствий коронавируса погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко.
Также Радуцкий считает, что необходима информационная кампания среди студентов: молодежь должна понимать, что сегодня лучше ограничить количество контактов и минимизировать пребывание в людных местах. Жизнь их родителей, бабушек и дедушек - это также и их ответственность.
Осенние каникулы для школьников начнутся раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, рекомендовано отправить учеников на отдых до 15 октября.
Кроме того, в красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - ресторанов, клубов. С 22:00 заведения должны закрываться. Это касается и всех массовых мероприятий.
Верховной Раде будет рекомендовано ужесточить ответственность за посещение учреждений без масок. Это же будет касаться и транспорта.