В Луганской области 99 новых случаев COVID-19. Один человек умер

За 9 октября в Луганской области выявлено 99 новых случаев COVID-19. В результате осложнений коронавируса один человек умер. Всего с начала эпидемии лабораторными тестами в Луганской области выявлено 1712 случаев коронавируса.

Наибольшее количество заболевших выявлено в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и в Старобельском, Сватовском и Кременском районах.

В Украине за 9 октября выявили 5728 новых случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 - выздоровели.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки установлены два антирекорда - по количеству смертей от COVID-19 и по количеству госпитализаций с тяжелой формой течения болезни.

За 9 октября в украинские больницы были госпитализированы 990 человек. А общее количество госпитализированных достигло 19 000 человек с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него.

За сутки больше всего заболевших выявлено в Киеве - 532 человека и 9 умерших.

510 новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области (8 умерли ).

402 новых случаев подтвердили в Хмельницкой области (9 умерли), 338 в Одесской (8 умерли).