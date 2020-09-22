» » В Луганской области 99 новых случаев COVID-19. Один человек умер

В Луганской области 99 новых случаев COVID-19. Один человек умер

Сегодня, 11:07 citynews.net.ua | Напечатать

За 9 октября в Луганской области выявлено 99 новых случаев COVID-19. В результате осложнений коронавируса один человек умер. Всего с начала эпидемии лабораторными тестами в Луганской области выявлено 1712 случаев коронавируса.

Наибольшее количество заболевших выявлено в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и в Старобельском, Сватовском и Кременском районах.

В Украине за 9 октября выявили 5728 новых случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 - выздоровели.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки установлены два антирекорда - по количеству смертей от COVID-19 и по количеству госпитализаций с тяжелой формой течения болезни.

За 9 октября в украинские больницы были госпитализированы 990 человек. А общее количество госпитализированных достигло 19 000 человек с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него.

За сутки больше всего заболевших выявлено в Киеве - 532 человека и 9 умерших.

510 новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области (8 умерли ).

402 новых случаев подтвердили в Хмельницкой области (9 умерли), 338 в Одесской (8 умерли).


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:07

В Луганской области 99 новых случаев COVID-19. Один человек умер

Вчера, 13:08

Рядом со Станицей Луганской на мине взорвалась пожарная машина. 3 человека ранены

Вчера, 12:24

В Северодонецке женщина отдала мошенникам 36 тысяч долларов

Вчера, 09:46

За сутки в Луганской области 44 новых пожара

Вчера, 09:35

Террористы продолжают обстрелы и минирование украинских позиций на Донбассе

Вчера, 09:31

В Луганской области 133 новых заболевших коронавирусом. 1 человек умер

8-10-2020, 19:35

Рядом со Станицей Луганской снова горят села

8-10-2020, 15:45

Укрпочта с Укроборонпром выпускает новые почтовые марки с военной техникой

8-10-2020, 14:59

В Луганской области террориста ЛНР приговорили к 5,5 годам тюрьмы

8-10-2020, 14:56

ЕС: У Зеленского используют Приватбанк для борьбы с политическими оппонентами

8-10-2020, 14:46

Лисичанск и пригороды на 3 дня останутся без воды

8-10-2020, 13:48

8 октября в Луганской области потушили все лесные пожары

Новости Украины:

7-10-2020, 16:03

Россия пыталась завербовать жителя Черниговской области

7-10-2020, 14:34

Одесского судью заочно приговорили к 9 годам тюрьмы с конфискацией

7-10-2020, 14:15

Польша оштрафовала «Газпром» и его 5 партнеров на 7,6 млрд долларов за строительство «Северного потока-2»

6-10-2020, 10:35

За работу на буровых установка в оккупированном Крыму помощника капитана будут судить в Украине

2-10-2020, 10:36

В Днепре база данных пациентов крупнейшей клиники попала в открытый доступ

25-09-2020, 17:29

Сразу 3 народных депутата хотят стать мэром Киева

25-09-2020, 17:25

Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией - эксперт

25-09-2020, 13:22

Сегодня стартует XI Одесский международный кинофестиваль

25-09-2020, 10:42

Какая стоимость брендового велосипеда? Какие бренды предлагают отличные цены?

24-09-2020, 17:29

Похоже, что Разумков договорился с Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ

24-09-2020, 14:47

В Одессе проходит VI Международный литературный фестиваль

22-09-2020, 18:40

В Киеве убийцу собаки приговорили к 1 году ограничения свободы с испытательным сроком

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

За 9 октября в Луганской области 99 новых случаев COVID-19. Один человек умер