В Северодонецке женщина отдала мошенникам 36 тысяч долларов

Вчера, 8 октября, 81-летняя Северодончанка отдала мошеннику 36 тыс долларов США за то, чтобы «спасти сына от ответственности за ДТП»

Как сообщили в пресс-службе Полиции Луганской области, женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в ДТП, и теперь, чтобы избежать уголовной ответственности, мать должна отдать деньги.

Трижды в течение одного дня женщина отдавала свои сбережения.

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество», проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Полиция в очередной раз просит: