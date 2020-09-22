В Северодонецке женщина отдала мошенникам 36 тысяч долларов

В Северодонецке женщина отдала мошенникам 36 тысяч долларовВчера, 12:24
Вчера, 8 октября, 81-летняя Северодончанка отдала мошеннику 36 тыс долларов США за то, чтобы «спасти сына от ответственности за ДТП»
Как сообщили в пресс-службе Полиции Луганской области, женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в ДТП, и теперь, чтобы избежать уголовной ответственности, мать должна отдать деньги.
Трижды в течение одного дня женщина отдавала свои сбережения.
По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество», проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Полиция в очередной раз просит:
- Если вам позвонили и сообщили о несчастном случае, ДТП или иной беде, в которую попал ваш родственник, — положите трубку и позвоните родному человеку и в полицию.
- Если звонит служба безопасности банка и спрашивает данные вашей карты чтобы «предупредить нетипичные ситуации», снятие денег со счета — положите трубку и позвоните на бесплатную линию банка по телефону, указанному на карточке.