В Луганской области 133 новых заболевших коронавирусом. 1 человек умер

В Луганской области за прошедшие сутки выявлено рекордное количество случаев COVID-19 - 133 новых заболевших. Также, в результате осложнений от коронавируса, 1 человек умер.

Лидерами по росту заболеваемости в области являются Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Марковский район.

В Украине за 8 октября выявлено 5804 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений 89 больных, выздоровели - 2417.

По данным СНБО, лидером по количеству заболевших является Харьковская область, где за сутки выявлено 630 новых случаев COVID-19, без летальных.

В Киеве выявлено 567 новых случаев коронавируса, 10 человек умерло.

В Одесской области - 403 случая, 2 человека умерли.

В Хмельницкой области - 330 новых случаев, 7 человек умерли.

В Днепропетровской области - 307 новых случаев, 12 человек умерли.

Всего с начала тестирования в Украине выявлено 250538 заболевших, из них умерли - 4 779 человек.