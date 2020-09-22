ЕС: У Зеленского используют Приватбанк для борьбы с политическими оппонентами

Партия «Европейская Солидарность» заявляет , что власть Зеленского пытается активно противодействовать ведению избирательной кампании своих оппонентов.

В пресс-службе ЕС заявили, что по указанию власти полностью подконтрольный ей ПриватБанк незаконно заблокировал средства, выделенные ЕС на ведение избирательной кампании.

5 октября с центрального счета «Европейской Солидарности» было осуществлено перечисление средств на счета региональных партийных структур. Но без всяких оснований они были заблокированы сотрудниками ПриватБанка. Таким образом, незаконно вмешиваясь в избирательный процесс, власть руками подконтрольного ей ПриватБанка полностью заблокировала финансирование избирательной кампании нашей партии в регионах, в частности, оплату рекламы на телевидении.

«Европейская Солидарность» четко выполняет требования законодательства о финансировании политических партий и использует средства, которые прошли проверку в НАЗК и были получены в качестве компенсации после парламентских выборов 2019 года. Именно НАЗК имеет исключительное право проверять прозрачность партийного финансирования. Поэтому расцениваем грубое вмешательство ПриватБанка в избирательный процесс как выполнение преступной указания Банковой в борьбе с оппозицией.

«Европейская Солидарность» требует от Зеленского прекратить превращать выборы в фарс и использовать банковскую систему как инструмент в борьбе с оппозицией.

Также «Европейская Солидарность» пообещала соответствующие материалы относительно грубого нарушения властями Украины избирательного законодательства предоставить международным организациям и наблюдателям, которые работают в Украине.