В Луганской области 86 новых случаев COVID-19. В Украине - рекордный рост числа заболевших

В Луганской области 86 новых случаев COVID-19. В Украине - рекордный рост числа заболевшихСегодня, 10:18
В Луганской области за 7 октября выявлено 86 новых заболевших COVID-19. В результате осложнений один человек умер. С начала тестирования общее количество выявленных больных коронавирусом в Луганской области составило 1480 человек.
В Донецкой области за сутки выявлено 294 новых случая и 8 человек умерли от последствий коронавируса.
Лидером по уровню заболеваемости в Украине остается Харьковская область, где за сутки выявлено 576 новых случаев COVID-19 и 9 умерших.
Киев - 422 новых случая, 11 умерших.
Одесская область - 367 новых случая, 3 человека умерли.
Сумская область - 312 случаев, один человек умер.
Днепропетровская область - 306 новых случаев, 9 умерших.
Всего в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это рекордлое количество выявления новых больных за день.
Общее количество заболевших по областям Украины:
- Винницкая область - 7197 случаев;
- Волынская область - 9199 случаев;
- Днепропетровская область - 7994 случая;
- Донецкая область - 5118 случаев;
- Житомирская область - 7457 случаев;
- Закарпатская область - 10 473 случая;
- Запорожская область - 5007 случаев;
- Ивано-Франковская область - 14 693 случая;
- Кировоградская область - 1234 случая;
- м. Киев - 25896 случаев;
- Киевская область - 10 490 случаев;
- Львовская область - 21 923 случая;
- Луганская область - 1480 случаев;
- Николаевская область - 4154 случая;
- Одесская область - 15704 случаи;
- Полтавская область - 3685 случаев;
- Ровенская область - 13 798 случаев;
- Сумская область - 6197 случаев;
- Тернопольская область - 14 979 случаев;
- Харьковская область - 22 712 случаев;
- Херсонская область - 1636 случаев;
- Хмельницкая область - 7732 случая;
- Черновицкая область - 15 757 случаев;
- Черкасская область - 5153 случая;
- Черниговская область - 5066 случаев.
Всего на 8 октября (по состоянию на 9:00) в Украине выявлено 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4690 летальных, 108233 пациенты выздоровели.