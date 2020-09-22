В Луганской области 86 новых случаев COVID-19. В Украине - рекордный рост числа заболевших

В Луганской области за 7 октября выявлено 86 новых заболевших COVID-19. В результате осложнений один человек умер. С начала тестирования общее количество выявленных больных коронавирусом в Луганской области составило 1480 человек.

В Донецкой области за сутки выявлено 294 новых случая и 8 человек умерли от последствий коронавируса.

Лидером по уровню заболеваемости в Украине остается Харьковская область, где за сутки выявлено 576 новых случаев COVID-19 и 9 умерших.

Киев - 422 новых случая, 11 умерших.

Одесская область - 367 новых случая, 3 человека умерли.

Сумская область - 312 случаев, один человек умер.

Днепропетровская область - 306 новых случаев, 9 умерших.

Всего в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это рекордлое количество выявления новых больных за день.

Общее количество заболевших по областям Украины:

Винницкая область - 7197 случаев;

Волынская область - 9199 случаев;

Днепропетровская область - 7994 случая;

Донецкая область - 5118 случаев;

Житомирская область - 7457 случаев;

Закарпатская область - 10 473 случая;

Запорожская область - 5007 случаев;

Ивано-Франковская область - 14 693 случая;

Кировоградская область - 1234 случая;

м. Киев - 25896 случаев;

Киевская область - 10 490 случаев;

Львовская область - 21 923 случая;

Луганская область - 1480 случаев;

Николаевская область - 4154 случая;

Одесская область - 15704 случаи;

Полтавская область - 3685 случаев;

Ровенская область - 13 798 случаев;

Сумская область - 6197 случаев;

Тернопольская область - 14 979 случаев;

Харьковская область - 22 712 случаев;

Херсонская область - 1636 случаев;

Хмельницкая область - 7732 случая;

Черновицкая область - 15 757 случаев;

Черкасская область - 5153 случая;

Черниговская область - 5066 случаев.

Всего на 8 октября (по состоянию на 9:00) в Украине выявлено 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4690 летальных, 108233 пациенты выздоровели.