В украинские вузы поступило почти 1600 человек из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

В 2020 году почти 2000 человек с временно оккупированных территорий Крыма, Луганской и Донецкой областей зачислены на места госзаказа в украинские вузы по программам «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».

Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время онлайн-брифинга «Доступное образование: дистанционное обучение в школах и первые итоги вступительной кампании для жителей с временно оккупированных территорий» 7 октября.

По предварительным итогам вступительной кампании 2020 года, на начало октября в украинские высшие учебные заведения на места государственного заказа поступило почти 2000 человек из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Зачисление поступающих продлится еще до 23 октября.

В частности, на обучение через «Крым-Украина» зачислены 381 человек, через «Донбасс-Украина» — 1572 человека.

Поступающие ТОТ этом году, как и в прошлые годы, также имели возможность поступать в университеты по результатам ВНО. Они учились в школах дистанционно и проходили тестирование вместе с другими его участниками.

В течение 2019-2020 учебного года в школах на подконтрольных территориях на дистанционном образовании/экстернате обучалось 5394 ученика из временно оккупированных территорий.

Для обеспечения информирования учащихся и их родителей о возможностях получения высшего образования в Украине по совместной инициативе МОН, Правительственного контактного центра и Фонда «Открытая политика» в феврале 2020 начала работу Правительственная «горячая линия» по консультированию граждан по вопросам образования жителей с временно оккупированных территорий (0 800 504 425), на которую до и во время вступительной кампании (в течение 7 месяцев) поступило 6603 звонков.

Продолжает работу региональная «горячая линия» в Краматорске и горячие линии Фонда «Открытая политика»: +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram), +38 095 200 85 73 / Viber, Whatsapp, Telegram, в т. ч. для людей с недостатками слуха, Skype «Доступное образование».