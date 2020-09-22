7 октября российские террористы обстреляли Водяное

За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В районе ответственности ОТУ «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное (Донецкая область) зафиксировано применение противником стрелкового оружия.

На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

В то же время, военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно со спасателями ДСНС, ликвидируют три очага пожаров вблизи населенных пунктов Болотенное, Екатериновка и Попасная.

От Вооруженных Сил к тушению пожаров привлечено 130 человек и 5 единиц спецтехники.