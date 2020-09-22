Обокравшие мертвеца донецкие полицейские предстанут перед судом

В сентябре 2019 оперуполномоченные отдела криминальной полиции Донецкой области, находясь на месте происшествия, где было обнаружено тело умершего мужчины, завладели его банковской карточкой и сим-картой с абонентским номером. В дальнейшем правоохранители начали пользоваться банковской картой умершего.

Кроме этого, в январе 2020 года указанные оперуполномоченные с целью повышения показателей своей работы в Мариуполе безосновательно задержали приезжего мужчину и заставили задержанного признаться в том, что он приехал в город якобы с целью сбыта наркотических средств путем так называемых «закладок».

Создав искусственные доказательства совершения преступления, оперуполномоченные вызвали следственно-оперативную группу, которая задержала мужчину.

В дальнейшем, правоохранители выдвинули задержанному требование предоставить им 200 000 гривен за непривлечение к уголовной ответственности, а также освобождение из-под стражи. И путем обмана получили от жены задержанного мужчины около 50 000 гривен, которые они распределили между собой и использовали на личные нужды, в частности, азартные игры.

В случае доказательства вины подозреваемым правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.