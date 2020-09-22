В оккупированном Луганске еще одного украинца осудили за «шпионаж»

Так называемый «верховный суд» «ЛНР» приговорил луганчанина к 13,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «совершение государственной измены».

Чтобы оказаться «украинским шпионом» на оккупированных территориях достаточно скептически относиться непризнанным республикам, иметь украинскую символику или сделать пост в социальных сетях.

Обвиняя украинских граждан на оккупированных территориях в любви к Украине, боевики пополняют обменный фонд для «торговли пленными» с Зеленским.

Так, согласно заявлению представителей «генпрокуратуры» «ЛНР», житель Луганска с ноября 2018 года по январь 2019 года «осуществлял шпионаж и оказание иной помощи украинской спецслужбе».

«Приговором Верховного Суда подсудимый признан виновным в совершении государственной измены, то есть преступлении, предусмотренном статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего имущества», — говорится в сообщении.



