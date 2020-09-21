В Луганской области 43 новых пожара за сутки

Оперативная информация по ликвидации последствий лесных пожаров в Луганской области на 7 октября.

По информации на 10:00 от ГСЧС, из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 9 ячеек ликвидировано, 1 очаг локализован.

В Луганской области продолжается ликвидация отдельных очагов локализованного пожара на площади 150 га в районе с. Гавриловка (ячейка № 3).

Кроме того, в течение суток на территории Луганской области возникли 43 новых пожара, из которых не ликвидировано четыре.

Самые значительные из них - в Станично-Луганском районе.

Так, возле с. Болотенное произошло возгорание сухой растительности и кустарника на площади 120 га.

Вблизи с. Айдар - возгорание сухой растительности и кустарника. Пожар локализован в 7:50 6 октября на площади 10 га.

К тушению пожаров привлечено 1124 человека и 272 единицы техники.