В Украине продлили мораторий на взыскание имущества по долгам в валюте. Ненадолго

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении моратория на взыскание заложенного имущества по кредитам в иностранной валюте. Мораторий продлят до апреля 2021 года.

Как сообщили в Офисе Президента, речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» № 895-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 сентября.

Документом продлевается до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины и устанавливается запрет на принудительное взыскание имущества (имущественных прав), если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.

Мораторий продлен, учитывая ситуацию, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года, и, как следствие, невозможности платить кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу.

Также устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества (имущественных прав) по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям продавать долги коллекторам.

По мнению Зеленского Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан, учитывая ухудшение их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни и внедрения в связи с этим ограничительных мер.