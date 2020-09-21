В Луганске от COVID-19 умер музыкант Юрий Дерский

В оккупированном российскими террористами Луганске 5 октября от пневмонии скончался известный луганский деятель культуры, музыкант и аранжировщик, заслуженный деятель искусств Украины, Юрий Яковлевич Дерский.

Информацию о смерти подтвердили в Луганской академии искусств.

Музыкант Юрий Дерский находился в реанимации одной из луганских больниц с диагнозом нетипичная пневмония. Из-за нехватки лекарств и реактивов в луганских больницах пациентам не делают тестов на COVID-19.

Юрий Дерский работал художественным и музыкальным руководителем первой в СССР классик-рок группы «Альма-Матер», фольк-группы «Россы», шоу-группы «Привет» Луганской и Донецкой областных филармоний, артистом «Москонцерта», группы Олега Газманова «Эскадрон», аранжировщиком Студии народного артиста СССР Валерия Леонтьева…

В 1995-м году основал в Луганске Театр эстрады «Форте Маэстро» и Студию «Центр Д». Уже в новом столетии — фольк-проект «Собор», Фабрику детской песни БОН-БОН».

С 2002-го года — бессменный заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады Луганской академии Искусств.

Также Юрий Дерский – фигурант базы «Миротворец». В апреле 2017 года он получил «медаль ЛНР» из рук Игоря Плотницкого. Российские оккупанты отметили работу Дерского с молодежью, особенно их эстетическое воспитание и подготовку.