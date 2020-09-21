Луганская полиция считает что в пожарах виноваты линии электропередач и пенсионерка

Полиция Луганской области работает на местах пожаров. Пока в области открыто 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины (Новоайдарский, Попаснянский, Северодонецк, Лисичанск, Старобельский, Станично-Луганский, Белокуракинский, Сватовский и Меловской, Троицкий ОП ГУНП).

Как сообщили в ГУ НПУ в Луганской области, сотрудниками криминальной полиции были установлены 4 вероятных источника воспламенения:

- в селе Смоляниново, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно в 15:45 1 октября 2020 года;

- в с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;

- в городе Счастье, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло вечером 30 сентября 2020 года;

- в пгт Белокуракино ул. Роскошная результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившейся неподалеку огорода.