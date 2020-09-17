В США рассказали что будет с нардепом Деркачем и его партнерами, которых они считают российским агентом

Посольство Соединенных Штатов Америки рассказало, как санкции, введенные против украинского нардепа Андрея Деркача, могут сказаться на близких к нему лицах и бизнесах.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине.

10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции.

Иногда мы получаем вопрос: «Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?» Ответ: «Да». Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций.

Кроме того, ответ на вопрос: «Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?» — тоже будет «да». Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными.

Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, перечислено именно это юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесено в Список специально предназначенных граждан и заблокированных лиц.

Соединенные Штаты будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность нашей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Андрея Деркача или других пидсанкцийних человек.