В Луганской области 81 новый случай COVID-19

В Луганской области продолжает увеличиваться количество новых случаев COVID-19. Уже второй день подряд лаборатории выявляют рекордные уровни заболеваемости.

За 3 октября в области выявили 81 новый случай COVID-19 - это наибольшее количество новых случаев заболевания, выявленных с начала тестирования.

В Украине за 3 октября выявлено 4140 новых случаев COVID-19 и 44 человека умерли от последствий коронавируса.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Харьковской области - 414 заболевших и 4 смерти, Киев - 407 заболевших, 8 умерших и Житомирская область - 281 заболевший и 1 умерший.