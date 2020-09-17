В Луганской области 81 новый случай COVID-19

В Луганской области 81 новый случай COVID-19Вчера, 11:33
В Луганской области продолжает увеличиваться количество новых случаев COVID-19. Уже второй день подряд лаборатории выявляют рекордные уровни заболеваемости.
За 3 октября в области выявили 81 новый случай COVID-19 - это наибольшее количество новых случаев заболевания, выявленных с начала тестирования.
В Украине за 3 октября выявлено 4140 новых случаев COVID-19 и 44 человека умерли от последствий коронавируса.
Наибольшее количество заболевших выявлено в Харьковской области - 414 заболевших и 4 смерти, Киев - 407 заболевших, 8 умерших и Житомирская область - 281 заболевший и 1 умерший.