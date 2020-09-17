4 октября КПВВ в Станице Луганской не работает на пропуск граждан

По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня в воскресенье, 4 октября, КПВВ «Станица Луганская» осуществлять пропуск граждан с/на оккупированную территорию не будет.

Сейчас на КПВВ осуществляются восстановительные работы и мониторинг ситуации по очагов тления у территории КПВВ.

Как сообщили в Станично-Луганской районной администрации, сегодня к 9:00 полностью локализованы все пожары на территориях района, общей площадью 3060 га. Распространение огня полностью прекращено.

Продолжается ликвидация очагов горения и тления леса, сухой травы и камыша.

Основными очагами остаются лесной массив возле поселка Ольховое и территория вдоль Северского Донца. У поселка Ольховое, на ликвидации пожаров, продолжает работать тяжелая военная техника.