» » 4 октября КПВВ в Станице Луганской не работает на пропуск граждан

4 октября КПВВ в Станице Луганской не работает на пропуск граждан

Вчера, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня в воскресенье, 4 октября, КПВВ «Станица Луганская» осуществлять пропуск граждан с/на оккупированную территорию не будет.
Сейчас на КПВВ осуществляются восстановительные работы и мониторинг ситуации по очагов тления у территории КПВВ.

Как сообщили в Станично-Луганской районной администрации, сегодня к 9:00 полностью локализованы все пожары на территориях района, общей площадью 3060 га. Распространение огня полностью прекращено.
Продолжается ликвидация очагов горения и тления леса, сухой травы и камыша.

Основными очагами остаются лесной массив возле поселка Ольховое и территория вдоль Северского Донца. У поселка Ольховое, на ликвидации пожаров, продолжает работать тяжелая военная техника.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 11:33

В Луганской области 81 новый случай COVID-19

Вчера, 11:25

4 октября КПВВ в Станице Луганской не работает на пропуск граждан

Вчера, 11:11

В Луганской области продолжают тушить 6 пожаров

3-10-2020, 13:06

В Луганской области за сутки 67 новых случаев COVID-19 и двое умерших

3-10-2020, 10:52

Луганская «Заря» узнала соперников в групповой стадии Лиги Европы

3-10-2020, 10:39

3 октября КПВВ в Станице Луганской не работает - проверяют территорию

2-10-2020, 15:05

Российские террористы планируют массовую порчу украинских паспортов на оккупированных территориях

2-10-2020, 14:58

Обнулить процесс регистрации кандидатов и начать заново: в Рубежном прекратили полномочия ТИК

2-10-2020, 14:42

Площадь пожара в Луганской области увеличилась до почти 19 тыс. га

2-10-2020, 12:08

Видео пожаров Луганской области с вертолета

2-10-2020, 11:08

Пожары в Луганской области: На 4 октября спасатели тушат 6 очагов пожара

2-10-2020, 11:03

Шмигаль: Пострадавшим от пожаров будет выплачена компенсация

Новости Украины:

2-10-2020, 10:36

В Днепре база данных пациентов крупнейшей клиники попала в открытый доступ

25-09-2020, 17:29

Сразу 3 народных депутата хотят стать мэром Киева

25-09-2020, 17:25

Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией - эксперт

25-09-2020, 13:22

Сегодня стартует XI Одесский международный кинофестиваль

25-09-2020, 10:42

Какая стоимость брендового велосипеда? Какие бренды предлагают отличные цены?

24-09-2020, 17:29

Похоже, что Разумков договорился с Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ

24-09-2020, 14:47

В Одессе проходит VI Международный литературный фестиваль

22-09-2020, 18:40

В Киеве убийцу собаки приговорили к 1 году ограничения свободы с испытательным сроком

22-09-2020, 17:22

В Киевской больнице двое больных COVID-19 покончили с собой

21-09-2020, 16:33

В Киеве эвакуируют Центральный вокзал - сообщили о бомбе в здании

21-09-2020, 11:16

В Одесской области задержали двух интернет-торговцев оружием

17-09-2020, 17:43

В Киеве взорвался ресторан на Андреевском спуске - фото, видео

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

4 октября КПВВ в Станице Луганской не работает на пропуск граждан