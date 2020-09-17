В Луганской области за сутки 67 новых случаев COVID-19 и двое умерших

В Луганской области лаборатории выявили рекордное количество заболевших за сутки - 67 человек. Наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Северодонецке, Рубежном, Сватово. Умерли от последствий коронавируса - 2 человека.

В Украине за 2 октября выявлен 4661 случай коронавируса COVID-19, умерли от болезни 92 человека.

Больше всего заболевших выявлено в Харьковской области - 516, там зафиксировано 5 летальных случаев.

В Киеве подтвердили 441 случай коронавируса, умерло от болезни 11 человек.

310 новых случаев и 7 смертей зафиксировано в Одесской области, 297 новых и 7 летальных случаев - на Днепропетровщине.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что в течение 2 октября был госпитализировано 877 человек.

Всего в больницах находится 16 076 человек.