Луганская «Заря» узнала соперников в групповой стадии Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки групповой стадии Лиги Европы, в рамках которой своих оппонентов узнал единственный представитель от Украины луганская «Заря».

Португалия, Англия и Греция - именно с представителями этих стран сразится «Заря» в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2020/2021.

Луганской команде выпала группа G в которую, помимо украинской команды, вошли: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Великобритания) и АЕК (Греция).

Первые матчи состоятся уже 22 и 29 октября.

Жеребьевка всех групп Лиги Европы:

Группа A: «Рома», «Янг Бойз», «Клуж», «ЦСКА» София

Группа B: «Арсенал», «Рапид» Вена, «Мольде», «Дандолк»

Группа C: «Байер», «Славия», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Ницца»

Группа D: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех»

Группа E: «ПСВ», «ПАОК», «Гранада», «Омония»

Группа F: «Наполи», «Реал Сосьедад», «Алкмаар», «Риека»

Группа H: «Селтик», «Спарта» Прага, «Милан», «Лилль»

Группа I: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспор»

Группа J: «Тоттенхэм», «Лудогорец», «ЛАСК», «Антверпен»

Группа K: «ЦСКА» Москва, «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Вольфсберг»

Группа L: «Гент», «Црвена Звезда», «Хоффенхайм», «Слован» Либерец.

Групповой этап завершится 10 декабря.