Луганская «Заря» узнала соперников в групповой стадии Лиги Европы

Луганская «Заря» узнала соперников в групповой стадии Лиги ЕвропыСегодня, 10:52
В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки групповой стадии Лиги Европы, в рамках которой своих оппонентов узнал единственный представитель от Украины луганская «Заря».
Португалия, Англия и Греция - именно с представителями этих стран сразится «Заря» в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2020/2021.
Луганской команде выпала группа G в которую, помимо украинской команды, вошли: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Великобритания) и АЕК (Греция).
Первые матчи состоятся уже 22 и 29 октября.
Жеребьевка всех групп Лиги Европы:
Группа A: «Рома», «Янг Бойз», «Клуж», «ЦСКА» София
Группа B: «Арсенал», «Рапид» Вена, «Мольде», «Дандолк»
Группа C: «Байер», «Славия», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Ницца»
Группа D: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех»
Группа E: «ПСВ», «ПАОК», «Гранада», «Омония»
Группа F: «Наполи», «Реал Сосьедад», «Алкмаар», «Риека»
Группа H: «Селтик», «Спарта» Прага, «Милан», «Лилль»
Группа I: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспор»
Группа J: «Тоттенхэм», «Лудогорец», «ЛАСК», «Антверпен»
Группа K: «ЦСКА» Москва, «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Вольфсберг»
Группа L: «Гент», «Црвена Звезда», «Хоффенхайм», «Слован» Либерец.
Групповой этап завершится 10 декабря.