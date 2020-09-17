Российские террористы планируют массовую порчу украинских паспортов на оккупированных территориях

Российские террористы, оккупировавшие части Луганской и Донецкой областей планируют массовую порчу украинских паспортов гражданам.

Согласно украинскому законодательству отметки в паспорте делают его недействительным. Именно на это рассчитывают российские боевики и планируют ставить свои печати и штампы всем украинцам, пересекающими линию разграничения через КПВВ.

Восточная правозащитная группа сообщила, что оккупационные службы РФ и т. н. «ДНР» хотят искоренить наличие украинских паспортов у жителей ОРДО.

«Если в ОРДО местный житель предъявляет паспорт гражданина Украины, скажем в ЗАГСе, при пересечении так называемой «внутренней границы» ОРДО и ОРЛО, то представители донецкий террористов будут ставить отметки в паспорт гражданина Украины, что, в свою очередь, сделает украинский паспорт недействительным», — говорится в сообщении правозащитников.

По информации их источников, это «пилотный проект в ОРДО, его цель — максимально заставить и мотивировать жителей ОРДО оформлять паспорта фейковых республики РФ.

Портить паспорта террористы планируют для усложнения жизни украинским гражданам живущим в оккупации и для того, чтобы вынудить их получать документы фейковых «республик» и российское гражданство. Правда с этими бумажками украинцы не смогут пересекать линию разграничения или въезжать в Украину через границу с РФ.

Украинские пограничники осведомлены о готовящихся провокациях. В случае пересечения КПВВ со стороны временно оккупированных территорий лица с «отметкой» незаконных вооруженных формирований в паспорте, пограничники не будут изымать у такого человека документ, но сообщат о ситуации соответствующие министерства и ведомства.

Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

«Мы проанализировали эту ситуацию. Пока мы не фиксировали, чтобы у кого-то в паспортах были непонятные помарки, которые проставлялись на оккупированной территории. В то же время следует понимать, что люди могут быть заложниками такой ситуации, когда незаконные вооруженные формирования или оккупационный российский режим планирует делать что-то подобное. Однако, это не делает паспорт технически неисправным или поддельным. Поэтому, в случае, если что-то подобное будет происходить, мы не будем изымать у людей соответствующие паспортные документы», — сказал онРоссийские террористы.

В то же время, по его словам, в случае, если подобный документ будет выявлен, погранслужба будет информировать взаимодействующие с ней министерства и ведомства, доводить до них ситуацию, чтобы в дальнейшем каждый по своей компетенции мог влиять на подобные случаи.

«Это и Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, и штаб ООС, поскольку наши подразделения на этой территории выполняют задачи в составе ООС», — добавил Демченко.

Представитель Омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, в связи со сложившейся ситуацией, жителям неподконтрольных территорий советуют не отдавать оккупантам свои документы, или же заменить испорченный паспорт на подконтрольной правительству территории на новый.