Обнулить процесс регистрации кандидатов и начать заново: в Рубежном прекратили полномочия ТИК

Центральная избирательная комиссия приняла решение о прекращении полномочий всего состава Рубежанской городской территориальной избирательной комиссии.

Соответствующее решение было принято 1 октября, в связи с грубым нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

По мнению бывшего председателя комиссии Николая Тасюка, которого цитирует Facebook-страница Штольня, это решение предотвратило срыв местных выборов командой нардепа от партии «Наш Край» Сергея Шахова.

По мнению Тасюка, своим решением ЦИК дала правовую оценку бездействию некоторых членов комиссии в связи с отказом регистрировать кандидатов в депутаты от 6 партий и кандидатов на пост мэра Рубежного – ОПЗЖ, «ЕС», «Справедливость», «Слуги народа», партия Шария и «Украина Славетна». Подавляющее большинство членов ТИК, несмотря на разную политическую принадлежность, действовали по сценарию так называемой «сахарной» команды народного депутата от «Нашего края» Сергея Шахова.

«В работе комиссии сложилась ситуация грубого игнорирования норм Избирательного кодекса, грубого нарушения процедур голосования и принятия решений. Это происходило еще до моего назначения после замены предыдущего председателя. Тогда работой комиссии почему-то руководил не председатель, а за его отсутствия – заместитель или секретарь, а «самоназначивший» себя Николай Черничкин. С его подачи вносились на голосования решения об отказе в регистрации партийных списков кандидатов. Все это напоминало «срежиссированный» спектакль, направленный на недопущение к выборам ОПЗЖ, «Слуги народа» и еще ряда партий», - уверен Николай Тасюк.

Экс-глава комиссии убежден, что подавляющее большинство, а именно 11 членов Рубежанской ТИК, несмотря на то, что были делегированы разными политическими партиями, действовали по команде и саботировали работу комиссии.

«Мое принятие присяги пытались грубо сорвать, пришлось даже вызывать наряд полиции, чтобы остановить беспредел «самозванца» Черничкина и его группы поддержки среди членов теризбиркома. Он и другие члены комиссии – под давлением или для собственной выгоды, принимали решения под диктовку «команды Шахова». Их «смотрящие» постоянно находились в зале заседаний и наблюдали за работой. Дальнейшие попытки разобраться в причинах снятия с выборов ряда политсил, а также провести повторное голосование – встречало категорический отказ. И даже требование представителя ЦИК, который курирует область, предоставить от каждого члена комиссии письменное объяснение о причинах снятия с выборов партий - было воспринято в штыки», - рассказал он.

По мнению Тасюка, решение ЦИК о прекращении полномочий всего состава, возглавляемой им территориальной избирательной комиссии в Рубежном, положило конец правовому беспределу и позволит всем участникам избирательной гонки получить равные возможности, как этого требует закон.

«Это единственно правильное на сегодня решение: обнулить процесс регистрации кандидатов, отменить незаконные решения и дать возможность партиям подать документы, невзирая на то, что сроки уже истекли. Решение ЦИК о прекращении полномочий членами Рубежанской ТИК - считаю правильным, членами ТИК, которые грубо нарушали закон и едва не сорвали выборы – должны заниматься правоохранители, а избиратели - сами решат за кого голосовать. Пока рано говорить о полной победе закона, сейчас все те же партии должны подать по своим квотам членов комиссии. Тем, кто был раньше - уже не получится, какие решения будет принимать новый состав Рубежанской ТИК, будет зависеть от них самих, контроля со стороны Центральной избирательной комиссии, а также правоохранителей, наблюдателей и журналистов», - сказал он.

В частности, среди 11 членов ТИК представляющих интересы «команды Шахова» - секретарь Яна Черныш, Николай Черничкин, Ольга Борзилович, Александр Жук, Снежана Калугина, Ольга Карташова, Денис Лаптев, Юрий Мандалина, Татьяна Линдя, Нина Чвирова и Оксана Чернявская. По данным источников, эти члены ТИК уже фигурируют в уголовном производстве по указанным фактам.

Согласно ч. 3 ст. 157 КК Украины «Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя» группой лиц наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

В решении ЦИК сказано, что местные организации политических партий, по представлению которых в состав Рубежанского городского ТИК были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 16 часов 2 октября 2020 подать в ЦИК новые кандидатуры для включения в состав указанной комиссии.

Также ЦИК обязала Рубежанский городскую ТИК после формирования ее нового состава до 18 часов 4 октября 2020 рассмотреть и принять решение о регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность городского головы на основании поданных соответствующими субъектами заявлений, решения по которым не было принято ее предыдущим составом, а также безотлагательно проинформировать ЦИК о принятых решениях.