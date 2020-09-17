Видео пожаров Луганской области с вертолета

Пресс-служба Дениса Шмыгаля опубликовала видео полета над горящими лесами Луганской области.

К тушению пожаров в Луганской области привлечены три самолета и два пожарных вертолета. Всего в тушении задействованы более 2,5 тысячи человек и 264 единиц техники. Наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась. Еще вчера эта территория была затянута дымом. Работы осложнял порывистый ветер, сегодня он немного поутих.

Осмотрели территории, пострадавших в результате пожаров. Среди них окраине Лисичанска, села Боровское и Осколоновка. Населенный пункт Сиротино весь в дыму. В селе Муратово, в Новоайдарском районе, где вчера бушевали сильные пожары, есть многочисленные разрушенные дома.