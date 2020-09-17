Оперативная информация по тушению пожаров в Луганской области на утро 2 октября

Оперативная информация по ликвидации чрезвычайной ситуации связанной с лесными пожарами на территории Луганской области по состоянию на утро 2 октября.

На территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.

В Попасной ночью очаги возгорания были в районе Парусовка, в районе железнодорожной станции «Светлановка», а также в селах Катериновка и Рубашкино.

Также пожарные ликвидировали очаги возгорания в районе Золотого и Горского.

Продолжается тушение 7 основных ячеек:

ячейка № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га.

ячейка № 3, вблизи Трехизбенка (Новоайдарский район) и распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 11 тыс. га).

ячейка № 4 вблизи с. Ольховый (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1 тыс. 100 га леса.

ячейка № 5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждено 4 дома (1 жилой, 3 нежилых).

ячейка № 6 вблизи сел Лобочеве, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

ячейка № 7 между с. Чмыровка и Запорожское (Старобельского района) произошло возгорание лесной подстилки на площади около 50 га.

ячейка № 8 в результате порывистого ветра переменных направлений верховой пожар распространился на дачный кооператив вблизи с. Александровка (количество зданий уточняется), с. Гавриловка, с. Пурдовка, с. Боровеньки на площади более 1 тыс. Га. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 102 человека особого склада и 23 единицы техники ДСНС.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 ячеек составляет более 13 тыс. Га.

В результате пожаров погибли 9 человек и 17 госпитализированы.

По оперативным данным огнем повреждено более 250 зданий.

Авиацией ДСНС в течение 1 октября на территории Луганской области совершено 60 сбросов 246 тонн воды.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек, в том числе из сел: Муратово — 35 человек (размещено в пгт Новоайдар в школе и больнице), Вороново — 40, Сиротино — 25 Осколоновка — 20 Александровка — 30 (эвакуированы из трех сел размещено в г. Северодонецк).

Всего к тушению привлечены 2 тыс. 557 человек и 264 ед. техники, в том числе от ДСНС — 687 чел., 158 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ДСНС.

Работы проводятся в круглосуточном режиме.

Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Развернуто передвижной пункт управления ДСНС.