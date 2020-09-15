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В Луганской области лесник за взятку пытался продать в Россию мед и пыльцу

Вчера, 16:20 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области задержали служащего лесхоза во время дачи взятки за прикрытие контрабанды.

Следователи теруправления ГБР задержали и сообщили о подозрении работнику одного из лесничеств ГП «Старобельское лесоохотничье хозяйство» в даче взятки.

Досудебным расследованием установлено, что чиновник пытался организовать незаконное перемещение через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации продукцию пчеловодства, которая используется в фармацевтике и медицине.

Он предложил начальнику отдела пограничной службы «Белолуцк» Луганского пограничного отряда неправомерную выгоду и предоставил ему 400 долларов США за содействие в переправке товаров вне пунктов таможенного контроля.

30 сентября 2020 во время передачи неправомерной выгоды пограничнику егерь был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.


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