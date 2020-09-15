За сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 43 новых случая COVID-19

За сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 43 новых случая COVID-19Вчера, 14:25
За 30 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 43 новых случая COVID-19 (в том числе 2 детей), лабораторно подтверждено выздоровление 12 человек, 1 человек (без регистрации) снят с эпидемиологического надзора.
В Украине снова эпидемический рекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациенты выздоровели.
Заболеваемость коронавирусом по городам и районам Луганской области:
- Северодонецк +15;
- Рубежное 1;
- Лисичанск +6;
- Беловодский район 1;
- Кременской район 2;
- Белокуракинский район 2;
- Попаснянский район +3;
- Станично-Луганский район 1;
- Сватовский район +6;
- Марковский район 1;
- Старобельский район +5.
Общее количество выявленных заболевших с начала тестирования составило 1091 человек, среди них 49 детей.
Активных больных на сегодня - 501 человек. Лечатся в стационарах - 107, амбулаторно - 394.