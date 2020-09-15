За сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 43 новых случая COVID-19

За 30 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 43 новых случая COVID-19 (в том числе 2 детей), лабораторно подтверждено выздоровление 12 человек, 1 человек (без регистрации) снят с эпидемиологического надзора.

В Украине снова эпидемический рекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациенты выздоровели.

Заболеваемость коронавирусом по городам и районам Луганской области:

Северодонецк +15;

Рубежное 1;

Лисичанск +6;

Беловодский район 1;

Кременской район 2;

Белокуракинский район 2;

Попаснянский район +3;

Станично-Луганский район 1;

Сватовский район +6;

Марковский район 1;

Старобельский район +5.

Общее количество выявленных заболевших с начала тестирования составило 1091 человек, среди них 49 детей.

Активных больных на сегодня - 501 человек. Лечатся в стационарах - 107, амбулаторно - 394.