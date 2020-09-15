Леонид Кравчук: Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.

Как сообщает Офис Президента Украины, около четырех часов продолжалось обсуждение процедурных вопросов, что, однако, не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

«Не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины», - призвал уполномоченного представителя Российской Федерации Бориса Грызлова глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в начале заседания.

По его словам, «стороны должны работать над реализацией решений глав государств Нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита, приближая мир, которого так стремятся люди».

Леонид Кравчук, в частности, отметил, что украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности ТКГ.

Глава делегации Украины призвал не создавать «камней преткновения», а «двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди».

Обращаясь к Борису Грызлову, Леонид Кравчук заявил: «Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия»



