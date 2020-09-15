В Северодонецке ночью удалось оперативно ликвидировать пожар на территории «Азота»

30 сентября, около 20.00 из-за продолжающихся пожаров в Луганской области, на ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ» возникла чрезвычайная ситуация: на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод загорелись трава, кусты и деревья.

Об этом сообщил Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

Аварийно-спасательные службы предприятия оперативно прибыли на место пожара и в течение нескольких часов потушили пожар.

По словам Олег Арестархова, на предприятии создан и работает оперативный штаб, контролирующий ситуацию, связанную с пожарами в Луганской области. Кроме того, для усиления безопасности организовано круглосуточное дежурство персонала, проведена дополнительная проверка всей необходимой для пожаротушения техники и инструктаж персонала по технике безопасности.

«Пожар, который прошел сегодня ночью на территории «Северодонецкого «Азота», не повлияет каким-либо образом на работу основных производственных цехов предприятия, задействованных в производстве удобрений. В текущий момент технологический комплекс цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод работает в штатном режиме. Все 100% контрактов на поставку удобрений будут выполнены без сбоев», - подчеркнул Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.