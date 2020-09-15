» » С 1 января 2021 в Украине вступает в силу механизм «кэшбек» за невыдачу чека

С 1 января 2021 в Украине вступает в силу механизм «кэшбек» за невыдачу чека

Вчера, 10:58 citynews.net.ua | Напечатать

Главное управление ГНС в Луганской области напоминает, что с 1 января 2021 предусматривается введение механизма компенсации потребителю средств, уплаченных за приобретенный товар (услугу), если такому потребителю был предоставлена ​​расчетный документ, информация по которому отсутствует в базах данных ГНС.
Если потребителю предоставлен кассовый чек, однако информация о таком чеке отсутствует на сервере Налоговой службы, потребитель имеет право обратиться в контролирующий орган о нарушении субъектом хозяйствования порядка проведения наличных расчетов и, в случае их подтверждения, имеет возможность получить из бюджета в качестве компенсации 100 процентов стоимости приобретенного товара, который был реализован с нарушением требований действующего законодательства.
Подать такую ​​жалобу можно будет только через свой Электронный кабинет налогоплательщика, после прохождения электронной идентификации, с использованием электронной подписи.
Но механизм «кэшбек» будет применяться только в случае совершения покупки на сумму от 850 грн.
Компенсация будет перечисляться за счет штрафных (финансовых) санкций, примененных по результатам проверки жалобы, и составит 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), указанных в жалобе.


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