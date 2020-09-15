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Террористы в Луганске завербовали очередную украинскую чиновницу во время посещения родственников - видео

Сегодня, 19:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области очередная чиновница игнорировала оккупацию и многочисленные предупреждения правоохранителей об опасности поездок в оккупированные районы. А возможно и разделяла мнение персонажей типа Сивохо или Фокина про отсутствие оккупации и прочие идеи про мир и любовь с Россией.

В результате своей безответственности чиновница Луганской областной администрации на собственном опыте познакомилась с методами вербовки российских спецслужб.

Оперативники СБУ установили, что контролируемые российскими спецслужбами террористы пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской ОГА.
Боевики задержали женщину на КПВВ «Станица Луганская» во время посещения родственников. Для склонения к сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозы жизни и здоровью родных, шантаж. Представителей «МГБ» интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почты. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа, сотрудника Национальной полиции.

Под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи.

После приезда на контролируемую украинскими властями территорию сотрудница администрации начала получали электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

Контрразведчики СБУ установили, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности. Она предоставила подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После тщательной проверки завербованная чиновница была освобождена от уголовной ответственности.

Напомним, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности граждане, которые не совершали никаких действий во исполнение преступного задания вражеских спецслужб и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и поставленные задачи. Государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.


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Террористы в Луганске завербовали очередную украинскую чиновницу во время посещения родственников - видео » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня