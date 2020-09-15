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СБУ ликвидировала ботоферму работавшую на донецких террористов и РФ

Сегодня, 16:34 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ блокировала каналы распространения из РФ и так называемой «ДНР» деструктивной информации об Украине с использованием «ботоферм».

 

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований. По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сетии интернет в преддверии местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране.

Для организации противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи. Сотрудники СБ Украины установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории нашей страны. Оплату от заказчиков они получали через запрещенные российские платежные системы.

 

Во время проведения обысков в Киеве и Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, в частности, 4 GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый, 4 сим-банки емкостью 128 и 32 канала и 6 VoIP- шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято 8000 SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства.


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