В Луганской области за облаву на игорный бизнес полицейским грозит до 10 лет тюрьмы

Направлен в суд обвинительный акт в отношении 5 следователей северодонецкого отделения полиции ГУ Нацполиции в Луганской области и прокурора, которые в мае 2019 году в городе Северодонецке Луганской области незаконно задержали 8 человек.

По мнению следователей ГБР, вечером 6 мая 2019 группа следователей одного из отделений полиции ГУ Нацполиции в Луганской области в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконной деятельности на территории Северодонецка игорного бизнеса проводила ряд санкционированных обысков с участием 8 гражданских лиц. После их проведения пострадавшие по приглашению следователя прибыли в помещение Нацполиции, где находился прокурор одной из местных прокуратур Луганской области. Последний с целью улучшения показателей своей деятельности, дал следователям устное указание - задержать 8 человек.

Несмотря на отсутствие правовых оснований, не имея решения следственного судьи на задержание подозреваемых, правоохранители незаконно задержали 8 человек, среди которых беременная женщина. Пострадавших к вечеру следующего дня поместили их в изолятор временного содержания.

Таким образом, прокурор обвиняется в организации заведомо незаконного задержания, повлекшее тяжкие последствия, совершенного в других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК Украины ).

Пятеро следователей обвиняются в заведомо незаконном задержании, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.