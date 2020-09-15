Невидящего РФ на Донбассе Фокина уволили из состава переговорной делегации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Соответствующий указ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 30 сентября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ОП, для Президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и поступали справедливо. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства.

Представлять государство на любом уровне - это не шанс для личных взглядов и амбиций, это - безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа.

Работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины. Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинском условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установления длительного мира.

Подчеркиваем, что нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории. Нужно вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупации и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией. Только это может быть путем к настоящему мира.

Напомним, ранее в интервью Витольд Фокин заявил что не видит войны России против Украины на Донбассе.