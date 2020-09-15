В Луганской области пылевая буря оставила без электроэнергии 29 населенных пунктов

На территории Луганской области в результате пылевой бури без света находятся 10616 потребителей, 16 населенных пунктов обесточены полностью и 13 частично.

В результате сильного ветра повреждены линии электропередачи.

По состоянию на 12:00 обесточены 176 ТП (трансформаторных подстанций), без света находятся 10616 потребителей области, 16 населенных пунктов обесточены полностью и 13 частично.

Сейчас энергетики в усиленном режиме ведут аварийно-восстановительные работы. Работники «ЛЭО» как можно скорее пытаются восстановить свет, но на пути становятся сильные порывы ветра, что затрудняет быстрый возврат электроэнергии в дома потребителей, и деревья, падающие на линии энергоснабжения.

Просим с пониманием отнестись к аварийным отключениям, аварийно-восстановительные работы ведутся в Северодонецком, Счастьенский, Станично-Луганском, Старобельском, Лисичанском, Сватовском, Беловодском, Новопсковском, Рубежанскому РЭС.



