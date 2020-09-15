Верховная Рада вернула «Пакет малыша» украинским новорожденным

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3006а о возвращении «Пакета малыша». Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата Украины.

Из-за непродуманных решений по отмене выдачи готового пакета, родитеям чтобы получить деньги вместо необходимых младенцам вещеей приходится собирать справки и стоять в очередях.

А выбор магазинов, в которых можно «обналичить» денежную компенсацию ограничен.

Чтобы купить то, что входит в «Пакет малыша» в розницу, нужно потратить около 7 тыс. грн. Соответственно, 5 тыс. грн, которые предлагают возвращать матерям вместо бэби-бокса, этого мало.

Целью законопроекта является обеспечение правого предписания о предоставлении единовременной натуральной помощи «Пакет малыша». Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики учел поправки, согласно которым с 1 июля 2021 года заработает опция монетизации для семей, предпочитающих средства, а не натуральную помощь в виде пакета.

«Появляется возможность получения помощи роженицами, которые родили ребенка вне медицинского учреждения. Раньше это было возможно только для семей, которые рожают в роддоме. Будет установлена обязанность Кабинета министров ежегодно отчитываться о выполнении закона. Стоимость «Пакета малыша» будет составлять не менее 3-х прожиточных минимумов в соответствии с бюджетным финансированием», — добавила нардеп Евгения Кравчук.

Закон № 3006 появился в ВР после того, как проект «Пакет малыша» был остановлен. Зато молодым мамам Минсоцполитики начало выплачивать материальную помощь в размере 5000 грн.

За возврат «бэби-боксов» сразу выступил ряд нардепов. Также возродить проект Украину призвали и в ООН.