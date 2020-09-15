В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине 30 сентября, 1 и 2 октября ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о грозах, дождях и сильных порывах ветра до 20 м/с.

В Луганской области ожидается сильный ветер от 15 до 20 м/с и пылевые бури.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в течение этих трех дней в восточных и северо-восточных областях ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Карпатах и на Прикарпатье в среду и четверг ожидаются сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Кроме того, сегодня они укроют западную и центральную часть Украины, а также Херсонскую область. В южной части местами будут наблюдаться грозы.

В Киевской области сильный ветер до 20 м/с (І уровень опасности, желтый).