В Луганской области первая школа ушла на карантин

В Луганской области первая школа ушла на карантинСегодня, 11:02
Образовательный процесс в Сватовской школе № 8 приостановлен согласно распоряжению главы Сватовской райгосадминистрации от 29 сентября.
Как сообщили в районной администрации, занятия остановлены в период с 30 сентября по 6 октября.
Решение принято на основании справки «Центра первичной медико-санитарной помощи Сватовского района» и с целью предотвращения дальнейшего распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся учреждений общего среднего образования района.