В Луганской области первая школа ушла на карантин

Образовательный процесс в Сватовской школе № 8 приостановлен согласно распоряжению главы Сватовской райгосадминистрации от 29 сентября.

Как сообщили в районной администрации, занятия остановлены в период с 30 сентября по 6 октября.

Решение принято на основании справки «Центра первичной медико-санитарной помощи Сватовского района» и с целью предотвращения дальнейшего распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся учреждений общего среднего образования района.