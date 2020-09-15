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В Луганской области первая школа ушла на карантин

Сегодня, 11:02 citynews.net.ua | Напечатать

Образовательный процесс в Сватовской школе № 8 приостановлен согласно распоряжению главы Сватовской райгосадминистрации от 29 сентября.

Как сообщили в районной администрации, занятия остановлены в период с 30 сентября по 6 октября.

Решение принято на основании справки «Центра первичной медико-санитарной помощи Сватовского района» и с целью предотвращения дальнейшего распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся учреждений общего среднего образования района.


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