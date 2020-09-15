В Украине за сутки более 4000 тысяч заболевших COVID-19. В Луганской области - 49

В Украине за 29 сентября выявлено 4027 новых заболевших COVID-19. В результате осложнений умерли 64 человека.

В Луганской области за сутки 29 сентября выявлено 49 новых случаев коронавируса. Лидерами по количеству заболевших остаются Северодонецк, Лисичанск и Станица Луганская.

В результате осложнение от коронавируса в Луганской области за сутки умерли 2 человека

В Украине самый высокий уровень заболеваемости в Харьковской области, где за сутки выявлено 549 новых случаев и 9 больных умерли.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанов, растет количество нуждающихся в госпитализации.

«В Украине увеличивается госпитализация, увеличивается количество людей, одновременно находящихся в наших больницах для лечения коронавирусной болезни … Сегодня уже введено 29 666 коек, остальные еще остается в резерве. Из них заполнено 50,8%, то есть более 15 000 коек на сегодня уже заполнены из общего числа» — заявил сегодня утром министр на брифинге.

Общее количество заболевших COVID-19 по областям Украины: