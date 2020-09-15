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В Украине за сутки более 4000 тысяч заболевших COVID-19. В Луганской области - 49

Сегодня, 10:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 29 сентября выявлено 4027 новых заболевших COVID-19. В результате осложнений умерли 64 человека.

В Луганской области за сутки 29 сентября выявлено 49 новых случаев коронавируса. Лидерами по количеству заболевших остаются Северодонецк, Лисичанск и Станица Луганская.

В результате осложнение от коронавируса в Луганской области за сутки умерли 2 человека

В Украине самый высокий уровень заболеваемости в Харьковской области, где за сутки выявлено 549 новых случаев и 9 больных умерли.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанов, растет количество нуждающихся в госпитализации.

«В Украине увеличивается госпитализация, увеличивается количество людей, одновременно находящихся в наших больницах для лечения коронавирусной болезни … Сегодня уже введено 29 666 коек, остальные еще остается в резерве. Из них заполнено 50,8%, то есть более 15 000 коек на сегодня уже заполнены из общего числа» — заявил сегодня утром министр на брифинге.

Общее количество заболевших COVID-19 по областям Украины:

  • Винницкая область — 6194 случая;
  • Волынская область — 8059 случаев;
  • Днепропетровская область — 5822 случая;
  • Донецкая область — 3477 случаев;
  • Житомирская область — 5923 случая;
  • Закарпатская область — 9819 случаев;
  • Запорожская область — 3995 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 13 700 случаев;
  • Кировоградская область — 1108 случаев;
  • м. Киев — 22778 случаев;
  • Киевская область — 9139 случаев;
  • Львовская область — 20 350 случаев;
  • Луганская область — 1049 случаев;
  • Николаевская область — 3163 случая;
  • Одесская область — 13 529 случаев;
  • Полтавская область — 2231 случай;
  • Ровенская область — 12 411 случаев;
  • Сумская область — 4223 случая;
  • Тернопольская область — 13 514 случаев;
  • Харьковская область — 18 678 случаев;
  • Херсонская область — 1134 случая;
  • Хмельницкая область — 6068 случаев;
  • Черновицкая область — 14 446 случаев;
  • Черкасская область — 4022 случая;
  • Черниговская область — 4127 случаев.

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В Украине за сутки более 4000 тысяч заболевших COVID-19. В Луганской области - 49 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня