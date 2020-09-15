В Луганской области лесничий предлагал 400 долларов за игнорирование пьяного вождения

Исполняющему обязанности лесничего ГП «Сватовское лесоохотничье хозяйство» сообщено о подозрении в предложении взятки должностному лицу.

По данным следствия, лесничий предложил полицейскому Управления патрульной полиции в Луганской области взятку в размере 400 долларов США за несоставление административного протокола об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске.