» » В Луганской области лесничий предлагал 400 долларов за игнорирование пьяного вождения

В Луганской области лесничий предлагал 400 долларов за игнорирование пьяного вождения

Вчера, 17:18 citynews.net.ua | Напечатать

Исполняющему обязанности лесничего ГП «Сватовское лесоохотничье хозяйство» сообщено о подозрении в предложении взятки должностному лицу.
По данным следствия, лесничий предложил полицейскому Управления патрульной полиции в Луганской области взятку в размере 400 долларов США за несоставление административного протокола об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:18

В Луганской области лесничий предлагал 400 долларов за игнорирование пьяного вождения

Вчера, 13:01

В Северодонецке задержали террориста «ЛНР»

Вчера, 11:18

В оккупированном Луганске школы закрывают на карантин из-за неконтролируемой эпидемии COVID-19

Вчера, 11:06

В Станице Луганской мужчина сознался в убийстве жены на оккупированной территории

Вчера, 10:57

В Луганской области уже больше 1000 заболевших COVID-19

Вчера, 10:51

Российские террористы обстреляли Авдеевку, Шумы и Старогнатовку

28-09-2020, 14:33

В оккупированном россиянами Славяносербске мужчине оторвало стопу гранатой террористов

28-09-2020, 14:26

Для Станично-Луганской больницы приобретено оборудование исследований методом ИФА

28-09-2020, 12:53

Российские террористы будут штрафовать луганчан за украинские автономера

28-09-2020, 12:32

ЕС одобрил введение санкций против России за керченский мост

28-09-2020, 10:56

В Попасной подняли стоимость проезда в общественном транспорте

28-09-2020, 09:00

Между Счастьем и Станицей Луганской горело 20 гектаров леса

Новости Украины:

25-09-2020, 17:29

Сразу 3 народных депутата хотят стать мэром Киева

25-09-2020, 17:25

Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией - эксперт

25-09-2020, 13:22

Сегодня стартует XI Одесский международный кинофестиваль

25-09-2020, 10:42

Какая стоимость брендового велосипеда? Какие бренды предлагают отличные цены?

24-09-2020, 17:29

Похоже, что Разумков договорился с Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ

24-09-2020, 14:47

В Одессе проходит VI Международный литературный фестиваль

22-09-2020, 18:40

В Киеве убийцу собаки приговорили к 1 году ограничения свободы с испытательным сроком

22-09-2020, 17:22

В Киевской больнице двое больных COVID-19 покончили с собой

21-09-2020, 16:33

В Киеве эвакуируют Центральный вокзал - сообщили о бомбе в здании

21-09-2020, 11:16

В Одесской области задержали двух интернет-торговцев оружием

17-09-2020, 17:43

В Киеве взорвался ресторан на Андреевском спуске - фото, видео

15-09-2020, 10:46

В Одессе подожгли кабинет финдиректора компании Левада

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

В Луганской области лесничий предлагал 400 долларов за игнорирование пьяного вождения » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня