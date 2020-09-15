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В Северодонецке задержали террориста «ЛНР»

Сегодня, 13:01 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР», который участвовал в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году.
По данным предварительного следствия, в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов злоумышленник присоединился в апреле 2014 года.

Установлено, что боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке.

По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы «Ямала», участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия.
Сейчас боевике сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.
Проверяется причастность злоумышленника к другим преступлениям, совершенных террористическими группировками на территории Луганщины.


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