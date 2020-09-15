В Станице Луганской мужчина сознался в убийстве жены на оккупированной территории

В Станице Луганской мужчина сознался в убийстве жены на оккупированной территорииСегодня, 11:06
В Луганской области полицейские задержали мужчину, который совершил убийство своей жены на территории НЗФ «ЛНР» и добровольно в этом сознался.
К сотрудникам Станично-Луганского отдела полиции обратился 55-летний луганчанин, который признался полицейским, что в Луганске (территория временно подконтрольная НЗФ «ЛНР») он совершил убийство своей 51-летней жены.
Мужчина рассказал полицейским, что 22 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой, он задушил ее и с целью сокрытия следов преступления, закопал тело в лесополосе.
Связавшись с 26-летней дочерью мужа, которая живет в м. Луганськ, полицейские выяснили, что действительно женщина отсутствует уже более недели и ее местонахождение неизвестно. Полицейские рассказали дочери о ситуации, связанной с ее матерью и, указав место, где возможно может находиться ее тело, попросили проверить эту информацию.
Информация предоставлена мужем подтвердилась. Дочь передала тело убитой мамы полицейским на подконтрольную Украины территорию для проведения судебно-медицинской экспертизы, выводы которой подтвердили, что смерть женщины наступила в результате асфиксии (удушения).
По данному факту полицейскими открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.