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В Станице Луганской мужчина сознался в убийстве жены на оккупированной территории

Сегодня, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полицейские задержали мужчину, который совершил убийство своей жены на территории НЗФ «ЛНР» и добровольно в этом сознался.
К сотрудникам Станично-Луганского отдела полиции обратился 55-летний луганчанин, который признался полицейским, что в Луганске (территория временно подконтрольная НЗФ «ЛНР») он совершил убийство своей 51-летней жены.
Мужчина рассказал полицейским, что 22 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой, он задушил ее и с целью сокрытия следов преступления, закопал тело в лесополосе.
Связавшись с 26-летней дочерью мужа, которая живет в м. Луганськ, полицейские выяснили, что действительно женщина отсутствует уже более недели и ее местонахождение неизвестно. Полицейские рассказали дочери о ситуации, связанной с ее матерью и, указав место, где возможно может находиться ее тело, попросили проверить эту информацию.
Информация предоставлена ​​мужем подтвердилась. Дочь передала тело убитой мамы полицейским на подконтрольную Украины территорию для проведения судебно-медицинской экспертизы, выводы которой подтвердили, что смерть женщины наступила в результате асфиксии (удушения).

По данному факту полицейскими открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.


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