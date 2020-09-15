В Луганской области уже больше 1000 заболевших COVID-19

За сутки, 28 сентября, в Украине выявили 3627 новых заболевших COVID-19, 69 больных умерли, выздоровление подтвердили у 1797 человек.

В Луганской области общее количество заболевших COVID-19 превысило 1000 случаев. За 28 сентября было выявлен 21 новый заболевший.

По данным МОЗ Украины, сейчас по Украине коронавирусом болеют 110617 человек, 90250 пациентов уже выздоровели, 4065 больных умерли из почти 205 000 жителей, у которых обнаружили коронавирус за все время пандемии.

Наибольшая заболеваемость в Харьковской области и Киеве. Также увеличивается количество заболевших в Днепропетровской и Одесской областях.

В Харьковской области 28 сентября выявили 426 новых случаев заболевания (Харьков - 349) и 8 летальных.

В Киеве - 416 новых случаев, 4 летальных. В Киевской области - 142 случая.

В Одесской области - 271 случай заболевания (Одесса - 136), 7 смертельных случаев.

В Днепропетровской области - 200 новых случаев (Днепр - 172), 3 летальных.