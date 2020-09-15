Российские террористы обстреляли Авдеевку, Шумы и Старогнатовку

Российские террористы обстреляли Авдеевку, Шумы и СтарогнатовкуСегодня, 10:51
За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.
Утром российские террористы недалеко от населенного пункта Старогнатовка открывали огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станковой противотанкового гранатомета.
Вблизи Авдеевки боевики вели обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы, где российские террористы вели обстрел из стрелкового оружия и подствольного гранатомета
Подразделения ВСУ огонь в ответ не открывали.