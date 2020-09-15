Российские террористы обстреляли Авдеевку, Шумы и Старогнатовку

За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Утром российские террористы недалеко от населенного пункта Старогнатовка открывали огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станковой противотанкового гранатомета.

Вблизи Авдеевки боевики вели обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы, где российские террористы вели обстрел из стрелкового оружия и подствольного гранатомета

Подразделения ВСУ огонь в ответ не открывали.