Для Станично-Луганской больницы приобретено оборудование исследований методом ИФА

Для клинико-диагностической лаборатории Станично-Луганской ЦРБ приобретен комплект оборудования позволяющий проводить исследования методом ИФА.

Это комплект для микропланшетов MW-12A, ридер для микропланшетов MR-96A и термошейкер PST 60HL.

Оборудование предназначено для проведения качественных и количественных иммуноферментных анализов (ИФА) образцов фотометрическим методом.

Комплект приобретен на средства Станично-Луганского районного бюджета в сумме 250 000 гривен.

Стоит отметить, что аналогичный комплект оборудования в системе PROZORRO был куплен на 20 тысяч гривень дешевле, чем приобретенный Станично-Луганским райсоветом.