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Российские террористы будут штрафовать луганчан за украинские автономера

Вчера, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 октября 2020 года российские террористы будут штрафовать жителей оккупированного Луганска за украинские автомобильные номера.

Еще в 2018 году российские оккупанты приняли решение перевести всех автовладельцев в оккупированных районов Луганской области на свои автомобильные номера.

Согласно приказу боевиков все транспортные средства, эксплуатируемые на территории оккупированных районов и имеющие украинскую регистрацию, обязательно должны быть зарегистрированы в подразделениях «МРЭО ГИБДД МВД ЛНР» до 30 сентября 2020 года.

При этом сами боевики отмечают, что жители оккупированной территории не хотят переходить на непризнанные даже Россией номера автомобилей. Поэтому «стимулировать» решили штрафами.
19 июня 2020 года так называемым «Правительством ЛНР» принято постановление, согласно которому срок окончания процедуры обязательной регистрации транспортных средств определен 30 сентября 2020 года. 

Продление срока автомототранспорта было связано исключительно с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Республике и больше продлеваться не будет.

Как сообщают террористы, нарушение «госрегистрации» транспортных средств всех видов и механизмов влечет за собой административную ответственность, а именно:

  • наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 российских рублей,
  • на должностных лиц — от 2000 до 5000 рублей,
  • на физических лиц-предпринимателей и на юридических лиц — от 5000 до 10000 российских рублей.

По истечении указанного срока регистрации за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, российские оккупанты планируют штрафовать в размере от 500 до 800 российских рублей. За повторное совершение данного административного «правонарушения» — штраф в размере от 3000 до 5000 российских рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.


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